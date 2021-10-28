На аукціон з продажу Ковельської колонії не з'явився жоден учасник
Новий аукціон відбудеться 26 листопада, на цей раз ціну колонії знизили вдвічі
Ковельську виховну колонію вдруге виставили на аукціон, оскільки на перших торгах не знайшлося жодного покупця. Початкову вартість колонії організатори аукціону оцінили в 41,6 млн грн. Оскільки на перших торгах не було учасників, автоматично запланували новий аукціон, зменшивши вартість колонії наполовину. Тобто, тепер початковий лот вартує 20,8 млн грн. Торги відбудуться 26 листопада.
У вересні міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що на продаж було виставлено три в’язниці. З-поміж них Ковельську колонію продавали за найвищою ціною. Вартість початкового лоту становила понад 41 млн грн.
Втім, до 20 години 27 жовтня ніхто так і не подав заявок на участь у цьому аукціоні. Тому на сайті Prozorro Продажі з’явилось нове оголошення. Згідно з законодавством, у таких випадках нова вартість лоту формується зі знижкою 50%. Тобто, тепер вартість Ковельської виховної колонії оцінюють в 20,8 млн грн. Подавати заявки можна до 25 листопада, а торги відбудуться наступного дня.
Зазначимо, що територія колонії, яка розміщена за адресою вул. Шевченка, 20 у Ковелі, складає 4,86 га. У своєму фейсбуці міністр Денис Малюська жартував, що стан у неї «заїжджай і живи». Продають всю територію включно з адміністративними, господарськими будівлями та складами.
Колонія була створена у Ковелі в 1966 році і функціонувала до 2020 року. В серпні засуджених почали переводити до інших виправних закладів, зокрема, у Кременчуг.
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