Ковельська виховна колонія працювала майже півстоліття

Ковельську виховну колонію вдруге виставили на аукціон, оскільки на перших торгах не знайшлося жодного покупця. Початкову вартість колонії організатори аукціону оцінили в 41,6 млн грн. Оскільки на перших торгах не було учасників, автоматично запланували новий аукціон, зменшивши вартість колонії наполовину. Тобто, тепер початковий лот вартує 20,8 млн грн. Торги відбудуться 26 листопада.

У вересні міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що на продаж було виставлено три в’язниці. З-поміж них Ковельську колонію продавали за найвищою ціною. Вартість початкового лоту становила понад 41 млн грн.

Втім, до 20 години 27 жовтня ніхто так і не подав заявок на участь у цьому аукціоні. Тому на сайті Prozorro Продажі з’явилось нове оголошення. Згідно з законодавством, у таких випадках нова вартість лоту формується зі знижкою 50%. Тобто, тепер вартість Ковельської виховної колонії оцінюють в 20,8 млн грн. Подавати заявки можна до 25 листопада, а торги відбудуться наступного дня.

Зазначимо, що територія колонії, яка розміщена за адресою вул. Шевченка, 20 у Ковелі, складає 4,86 га. У своєму фейсбуці міністр Денис Малюська жартував, що стан у неї «заїжджай і живи». Продають всю територію включно з адміністративними, господарськими будівлями та складами.

Колонія була створена у Ковелі в 1966 році і функціонувала до 2020 року. В серпні засуджених почали переводити до інших виправних закладів, зокрема, у Кременчуг.