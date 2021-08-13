За пропозицію неправомірної вигоди парі загрожує від 4 до 8 років тюрми

На Волині у Маневицькій виправній колонії на пропозиції хабара викрили засудженого та його цивільну дружину. За 6 тис. грн вони просили начальника установи влаштувати їм довготривале побачення. Але замість нього вони невдовзі отримають підозру за ч.3 статті 369. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Як повідомила прес-служба обласної прокуратури у п'ятницю, 13 серпня, інцидент стався у Маневицькій виправній колонії №2. Засуджений, який відбуває покарання в цій колонії, разом з цивільною дружиною намагався дати хабар начальнику установи. Пара запропонувала 6 тис. грн, аби він влаштував для них довготривале побачення.

Засудженого та його подругу викрили працівники управління стратегічних розслідувань та Камінь-Каширського райуправління поліції. Відомо, що це сталось у момент, коли пара передавала гроші.

Нині вирішується питання про вручення їм підозри за ч.3 статті 369 (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище). Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі.