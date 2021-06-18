Авторитети ще й займались шахрайством у соцмережах

Волинська поліція викрила двох «авторитетів» у виправній колонії, які постачали наркотики в установу, а також займались інтернет-шахрайством. Обшуки в установі оперативники спільно зі спецпідрозділами ТОР, КОРД і РПОП провели у четвер, 17 червня.

Як повідомляє прес-служба поліції Волині, серед засуджених були двоє «авторитетів», які організували канал постачання наркотиків у колонію. Товар ховали у каркаси для вікон, які в подальшому потрапляли у колонію. Зокрема, поліцейські задокументували факт постачання в колонію 500 таблеток «метадону» та канабіс.

Також зловмисники займались шахрайством у соцмережах. Вони прикидались продавцями різного роду товарів і виманювали у покупців гроші на свій банківський рахунок. Отримані гроші скеровували у спільну касу. Ще одним способом її поповнення було вимагання щомісячної «данини» від 1 000 до 3 000 грн із засуджених за нібито спокійне відбування покарання.

«"Смотрящі" дестабілізували визначений у виправній колонії режим, закликали в’язнів слідувати "злодійським законам", підбурювали їх продовжувати протиправну діяльність та організовуватися у злочинні угруповання», – йдеться у повідомленні поліції.

Під час обшуків у колонії знайшли понад 250 таблеток «метадону», понад 200 гр канабісу, понад 20 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, 57 мобільних телефонів з сім-картками різних операторів, банківські картки, а також пристрої для вживання наркотиків.

Двом засудженим повідомили про підозри. Їм інкримінують звинувачення за двома статтями: поширення злочинного впливу у виправній колонії та незаконне зберігання наркотиків. Наразі слідство триває, поліція шукає їхніх спільників.