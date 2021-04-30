Засуджені в'язні ошукали на 100 тис. грн людей в інтернеті

Кіберполіція викрила на Львівщині інтернет-шахраїв, які продавали неіснуючі товари і, отримавши передплату, припиняли зв'язок з клієнтами. Троє зловмисників організували таку схему, відбуваючи покарання в колонії.

«Троє чоловіків віком 21-28 років, відбуваючи покарання у місцях позбавлення волі, розміщували у соцмережі оголошення про продаж неіснуючих сільськогосподарських товарів. Покупцям пропонували безкоштовну доставку замовлень, однак, отримавши гроші, блокували замовників», — повідомив Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Загальна сума збитків, які завдали ошуканим клієнтам, становить 100 тисяч гривень.

Як з’ясував ZAXID.NET, засуджені відбували покарання у миколаївській тюрмі на Львівщині. Це колонія мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання. Під час обшуку у шахраїв знайшли мобільні телефони та планшети. Зловмисникам оголошено ще одну підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство).