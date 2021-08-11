Кабінет міністрів запровадив експериментальний проект щодо платної послуги з надання доступу до інтернету та телефонного зв’язку за допомогою IP-телефонії особам, взятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби. Відповідне рішення члени уряду ухвалили без обговорення на засіданні в середу, 11 серпня, повідомив «Укрінформ».

Метою проекту є визначення доцільності законодавчого закріплення права доступу осіб, узятих під варту, до інтернету та телефонного зв’язку, а також перевірити, чи не буде це негативно впливати на права, свободи та законні інтереси учасників кримінального провадження у разі надання в’язням у СІЗО такого права.

Таким чином, документом пропонується запровадити в окремих слідчих ізоляторах експериментальний проект, відповідно до якого особам, взятим під варту, за відповідну плату надаватимуться послуги з доступу до інтернету та телефонного зв’язку за допомогою засобів IP-телефонії. Перелік СІЗО, у яких проводитимуть експеримент, визначатиме Міністерство юстиції.

Цей експериментальний проект буде реалізовуватися до 30 квітня 2023 року. А до 1 липня 2023 року Міністерство юстиції повинне подати звіт про результати його реалізації.

У квітні 2020 року стало відомо, що міністерство юстиції в межах реформи вирішило зробити у слідчих ізоляторах платні камери підвищеного комфорту. 24 липня того ж року в Україні впровадили подарункові сертифікати на платні камери в СІЗО. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, вони виявилися популярними.