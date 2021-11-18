Дмитро Сенниченко йде з посади голови Фонду держмайна

Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко повідомив, що подав заяву про звільнення з посади за власним бажанням. Про це він повідомив під час брифінгу 18 листопада.

За словами Сенниченка, він «ставив планку у 2 роки» на посаді, щоб зібрати команду та налагодити процеси.

«Facebook нагадав, що два роки пройшло. Час рухатися далі», – сказав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Сенниченко іде у відставку через початок великої приватизації, зокрема через продаж заводу «Більшовик». Однак Сенниченко це заперечив і заявив, що відставка пов'язана суто з його планами. Очільник Фонду держмайна розповів, що вже зареєстрував заяву про відставку у Верховній Раді й чекає на голосування.

Дмитро Сенниченко – український економіст, працював у Національному банку України та на службі у прем'єр-міністра (у 2000 році). Також був керівником Німецького товариства міжнародного співробітництва, перебував на посадах члена наглядових рад Prozorro. Очолював Фонд держмайна з 2019 року.

Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності.