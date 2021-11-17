Антимонопольний комітет (АМКУ) залишив без розгляду отриману заяву ТОВ «Дженерал Комерс» про надання дозволу на придбання понад 50% акцій АТ «Перший київський машинобудівний завод» (колишній завод «Більшовик»). Про це повідомила прес-служба АМКУ ввечері у середу, 17 листопада.

«Комітет встановив, що ця заява не відповідає вимогам Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу АМКУ на концентрацію суб’єктів господарювання», – заявили в комітеті.

Однак компанія має право повторно надіслати заявку. В АМКУ додали, що продовжують розслідувати можливу змову під час приватизаційних торгів за київський «Більшовик». АМКУ також не вказав, яким саме вимогам не відповідає заява від компанії.

«Наразі очікуються відповіді на надіслані Комітетом вимоги учасникам процесу та аналізується вже отримана інформація щодо обставин аукціону», – додали в АМКУ.

Як інформував ZAXID.NET, 27 жовтня на аукціоні Фонду державного майна продали «Перший київський машинобудівний завод» (колишній завод «Більшовик») у рамках великої приватизації. Завод продали за 1,429 млрд грн ТОВ «Дженерал Комерс» при стартовій ціні в 1,39 млрд грн.

ТОВ «Дженерал Комерс» повʼязане з холдингом UFuture, який належить бізнесмену Василю Хмельницькому. Нові власники обіцяли на місці заводу в Києві інноваційну інфраструктуру з мільярдними інвестиціями, а також нові робочі місця.