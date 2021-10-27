В ході торгів вартість АТ «ПКМЗ» зросла на 40 млн грн зі стартових 1,389 млрд грн

АТ «Перший київський машинобудівний завод» продали на аукціоні за 1,429 млрд грн. Новим власником цього заводу стала компанія «Дженерал Комерс».

Аукціону з приватизації 100% акцій заводу «Більшовик» відбувся в середу, 27 жовтня. Стартова ціна становила 1,389 млрд грн, однак в ході торгів вартість збільшилася ще на 40 млн грн.

Придбати завод за 1,429 млрд грн погодилася компанія «Дженерал Комерс». Участь в аукціоні також взяли компанії «ІДК Каскад» та «Інвест Іновації».

Фонд держмайна зазначає, що це перший об’єкт великої приватизації за останні 15 років з часів «Криворіжсталі» (зараз «АрселорМіттал Кривий Ріг»).

За даними YouControl, ТОВ «Дженерал Комерс» зареєстроване у Києві, займається неспеціалізованою оптовою торгівлею. Статутний капітал – 4 тис. грн. Керує фірмою Ігор Хижняк. Компанію заснували АТ «ЗНВКІ «Ларам Сістем», «АБ Піллар Холдінгз Лімітед» (Кіпр) та Володимир Долгополов, який є її кінцевим бенефіціаром. Сам Долгополом також виступає співзасновником ТОВ «КУА ЮДП Ессет Менеджмент».

«Економічна правда» пише, що «Дженерал Комерс» також пов’язана із інвестиційним холдингом UFuture Василя Хмельницького та Андрія Іванова.

Що відомо про завод «Більшовик» у Києві

АТ «Перший київський машинобудівний завод», більш відомий як завод «Більшовик», – машинобудівне підприємство у Києві, засноване у 1882 році. Виробляв парові машини й устаткування для цукроварень. Під час Другої світової війни завод випускав снаряди, а також ремонтував танки та автомобілі.

Наразі завод є збитковим підприємством. За даними Фонду комунального майна, в останні роки ПКМЗ накопичив борги на майже 500 млн грн. Зокрема за 2020 рік він отримав 22 млн грн збитку.