Завод «Більшовик» продали на акціоні за 1,4 млрд грн ще у жовтні 2021 року

Суд наклав арешт на 100% статутного капіталу АТ «Перший київський машинобудівний завод» («Більшовик») у Києві. Про це повідомило Державне бюро розслідувань у четвер, 13 січня.

Акції арештували через розслідування ДБР щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна України під час приватизації «Більшовик» 27 жовтня 2021 року.

«Слідчі ДБР встановлюють усі обставини незаконного відчуження вказаного заводу з державної власності за заниженою вартістю», – йдеться у повідомленні.

Експертиза встановила, що використаний для визначення вартості акцій заводу звіт про оцінку майна не відповідає вимогам законодавства. Це, як заявляє бюро, могло негативно вплинути на достовірність такої оцінки.

Справу розслідують за статтею про зловживання владою або службовим становищем. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

АТ «Перший київський машинобудівний завод» продали 27 жовтня 2021 року на аукціоні за 1,429 млрд грн. Це перший об’єкт великої приватизації за останні 15 років з часів «Криворіжсталі» (зараз «АрселорМіттал Кривий Ріг»).

Придбати завод за 1,429 млрд грн погодилася київська компанія «Дженерал Комерс». ЗМІ писали, що це підприємство пов’язане із інвестиційним холдингом UFuture Василя Хмельницького та Андрія Іванова.

Що відомо про завод «Більшовик» у Києві

«Перший київський машинобудівний завод», більш відомий як завод «Більшовик», – машинобудівне підприємство у Києві, засноване у 1882 році. Виробляв парові машини й устаткування для цукроварень. Під час Другої світової війни завод випускав снаряди, а також ремонтував танки та автомобілі.

Наразі завод є збитковим підприємством. За даними Фонду комунального майна, в останні роки ПКМЗ накопичив борги на майже 500 млн грн. Зокрема за 2020 рік він отримав 22 млн грн збитку.