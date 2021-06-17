Зараз технічний стан будівлі та приміщень – незадовільний

У четвер, 17 червня, відбувся онлайн-аукціон з приватизації нерухомості у місті Львові. За нежитлову будівлю, що розташована на вул. Навроцького, 1, змагалися 16 учасників. Стартова ціна об'єкта була 413 тис. грн. Під час торгів ціна зросла в майже 13 разів. Як повідомили у Фонді держмайна України, за результатами аукціону до держбюджету має надійти 5,2 млн грн.

«За право власності на актив на відкритих торгах змагалися 16 учасників, які збільшили ціну в 12,6 разів зі стартових 413 220 грн до 5 205 900 грн. Об’єктом приватизації є нежитлова будівля 1976 року побудови площею 97 м² на вул. Навроцького, 1. Раніше її використовували як сховище», – зазначено у повідомленні Фонду держмайна.

Споруда заглиблена у землю, збудована в основному з бетону та має 10 окремих приміщень. Станом на зараз технічний стан будівлі та приміщень – незадовільний. У відділенні Фонду держмайна Львівської області ZAXID.NET розповіли, що раніше ці приміщення були у користуванні ПрАТ «Львівметал».

Фото Фонду держмайна України

Найвищу ціну запропонував підприємець Олександр Сокотун. За даними YouControl, він є керівником та засновником декількох підприємств, які займаються будівельним та ресторанним бізнесом. Зокрема він є власником будівельних компаній «Львівська девелоперська група» та «Дельта груп Захід».

У Фонді держмайна також зазначили, що далі переможець має підписати протокол про результати торгів, укласти договір купівлі-продажу і здійснити розрахунок. Лише після цього процес приватизації об’єкта вважатиметься офіційно завершеним.

Вулиця Навроцького розташована у Сихівському районі Львова. Вона сполучає просп. Червоної Калини з вул. Зеленою.