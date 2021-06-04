Історичну будівлю на вул. Клепарівській перебудують під офіси

Біля Краківського ринку у Львові збудують житловий комплекс. Розташовану на цій території історичну віллу перебудують в офісну будівлю. Відповідні містобудівні умови і обмеження погодив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні 4 червня.

На вул. Клепарівській, 15 розташована історична вілла, яка не є пам’яткою архітектури. Її планують перебудувати під офісний центр. Впритул з офісною будівлею збудують багатоквартирний житловий будинок. Загальна площа забудови становить майже 4,5 тис. м2. На нижніх поверхах ЖК облаштують магазини та заклади обслуговування, під територією комплексу буде підземний паркінг. Судячи з візуалізації, яку розробили архітектори Юрій Столяров та Михайло Кузьмич, житловий будинок і офісний центр будуть єдиним комплексом.

Так зараз виглядає будинок на вул. Клепарівській, 15

Усі будівлі матимуть різну поверховість: від 1 до 7 поверхів. Як уточнив на засіданні виконкому головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, граничну висоту житлового будинку ще мають визначити.

Візуалізація майбутнього будівництва на вул. Клепарівській, 15

Містобудівні умови і обмеження (МУО) на будівництво житлового комплексу на вул. Клепарівській, 15 отримала компанія «Львівська девелоперська група». Серед засновників фірми є компанія Praud Project 7 LLC, а також львівський бізнесмен, член виконкому ЛМР та один із спонсорів партії «Варта» Артем Хмиз, підприємець Олександр Сокотун та колишня помічниця Хмиза Юлія Ромась.

МУО на перебудову історичної вілли на офісну будівлю отримала будівельна компанія Західна девелоперська група». За даними YouControl, власниками цієї фірми є Артем Хмиз та власник будівельної компанії «АВР-Буд» Віталій Сулима.

Цікаво, що серед засновників PRAUD PROJECT 7, LLC є ТзОВ інвестиційна компанія «Орієнтир». Ця компанія займалась будівництвом ЖК «Веселка» біля львівського залізничного вокзалу. Три роки тому фірма потрапила у скандал, коли замість обіцяного дитячого садочка вирішила збудувати додатковий житловий будинок.

Будинок на вул. Клепарівській, 15 збудували й у 1891—1896 роках за проектом архітектора Юліуша Гохберґера. До 1939 року тут містився притулок для бідних фундації Брата Альберта. У 1950-х роках — гуртожиток № 1 Львівського лісотехнічного інституту.