Двозірковий готель «Власта» збудували у 1976 році

Міністерство оборони віддасть Фонду держмайна для приватизації три свої готелі – «Власта» у Львові, «Козацький» у Києві та «Братислава» у Кривому Розі. Про це під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Економіка без олігархів» 16 червня повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, пише «Інтерфакс-Україна».

Причиною виставлення на продаж готелів є їхня збитковість. За інформацією проекту StateWatch «Марлін», що досліджує економічні показники державних підприємств, готель «Власта» завершив 2020 рік із 251 тис. грн збитків, «Козацький» – 12,2 млн грн, а «Братислава» – 820 тис. грн (дані за 9 місяців 2020 року). Загалом всі три готелі приносять збитки останні кілька років.

У пояснювальній записці до фінзвіту готелю «Власта» за 2020 рік також йдеться про кредитну заборгованість 7,2 млн грн перед постачальниками та бюджетом. Крім того, 90% номерів потребують ремонту, як і водопровідна, каналізаційна та електрична мережі. «Марлін» зазначає, що ФДМУ надсилав запит на приватизацію всіх трьох готелів, проте Міноборони спершу відмовилося від цієї ідеї.

Двозірковий готель «Власта» розташований на вулиці Клепарівській у Львові неподалік стадіону СКА, який теж належить Міноборони. 12-поверхову будівлю звели у 1976 році, до початку 1990-х готель мав назву «Росія». 9 поверхів займає, власне, готель на 157 номерів, решту – гуртожитки військовослужбовців. Кожен номер має власний санвузол та балкон. Також у будівлі є два бари, ресторан, перукарня, пральня та конференц-зал.