«Президент Готель» вже кілька разів намагалися безуспішно продати

Один з найбільших готелів Києва «Президент Готель», власником якого є Кабінет міністрів України, виставлять на продаж у 2021 році.

Як повідомив 23 грудня у Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд схвалив проект закону, який має розблокувати «Велику приватизацію» наступного року та зняти обмеження на продаж низки держпідприємств: п’яти ТЕЦ, трьох обленерго, підприємства «Більшовик», Одеського припортового заводу, Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, «Президент-готелю». За словами прем’єра, від продажу цих об’єктів держава отримає більше 12 млрд гривень.

За інформацією «Укрінформу», аукціон з продажу «Президент Готелю» Фонд держмайна планує провести до літа.

10-поверховий «Президент Готель» розташований в історичному та діловому центрі Києва поруч зі спорткомплексом «Олімпійським». Збудований у 1990 році, був останнім проектом всесоюзного «Інтуриста». Готель має 374 номери, його територія займає загалом 2,4 гектари.

Готель кілька разів безуспішно намагалися приватизувати. У 2014 продаж призупинив в. о. президента Олександр Турчинов. У 2015 році Фонд держмайна виставив його знову на продаж, проте процес приватизації оскаржив у суді орендар готелю – будівельна компанія «Квадр». ФДМУ виграв справу, проте на аукціон з продажу, запланований на липень 2017 року, ніхто не подався. У 2019 році знову була спроба заблокувати приватизацію, проте в серпні цього ж року процес розблокував суд.

Нагадаємо, що «Президент Готель» та ще 21 державне підприємство мають приватизувати в межах програми «Велика приватизація», яку призупинили навесні 2020 року через пандемію коронавірусу. Водночас, як вказують на сайті ФДМУ, підготовка об’єктів до продажу триває: проводять аудити та розробляють маркетингові матеріали для майбутніх аукціонів.