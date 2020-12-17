Воютицький спиртзавод – третій, проданий Фондом держмайна на Львівщині

Регіональне відділення Фонду державного майна України продало на аукціоні майно Воютицького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», що розташоване у Воютичах Самбірського району. Це третій спиртзавод на Львівщині, який виставили на продаж в межах кампанії з роздержавлення спиртової галузі.

В аукціоні, який відбувся 17 грудня, взяли участь три компанії – ТОВ «Фінансова компанія Авіор», ТОВ «Хімтайм» та ТОВ «Сучасна комерційна нерухомість». Остання компанія запропонувала найбільшу остаточну вартість – 48 000 100 грн, і її пропозиція лише на 100 грн була більшою за пропозицію «Хімтайму», що запропонував 48 млн. Додамо, що ТОВ «Хімтайм» брало участь і в інших аукціонах з продажу спиртзаводів на Львівщині, проте жоден не виграло.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Сучасна комерційна нерухомість» зареєстровано в Києві 10 місяців тому та займається організацією будівництва. Ним володіє киянин Дмитро Березовенко, що також є співвласником кількох інших компаній, які займаються посередництвом у торгівлі та наданням інших фінансових послуг.

До складу спиртзаводу входять, зокрема, цех розливу, виробництва концентрату квасного сусла і полісолодових екстрактів, будівля насосної станції води, варочне і дріжджебродильне відділення. Згідно з умовами продажу, новий власник має зберегти 70% персоналу та до 1 липня 2021 року профілю виробництва.

Завод здатен виготовляти харчовий спирт із зерна та кормової патоки, його потужність – 17 тис. літрів на добу. Наразі виробництво на об’єкті зупинене, майно МПД перебуває у задовільному стані.

Зазначимо, що Воютицький спиртзавод – третій об’єкт ДП «Укрспирт», який виставили на продаж на Львівщині. Раніше Фонд держмайна продав спиртовий завод в Лопатині Радехівського району за 50 млн грн та Суходільський спиртовий завод на Бродівщині за 60 млн грн.

Загалом під час кампанії з роздержавлення спиртової галузі у Львівській області запланували продати 11 МПД. Зокрема, зараз триває прийом заявок на аукціони з продажу спиртзаводів у Великому Любені Городоцького району та Жвирці Сокальського району.