Регіональне відділення Фонду державного майна оголосило аукціон з продажу вже четвертого спиртового заводу на Львівщині. Наприкінці грудня держава планує продати Великолюбінський спиртзавод у Городоцькому районі, його стартова вартість – 29,96 млн грн.

Згідно з інформаційним повідомленням в системі «ProZorro.Продажі», аукціон має відбутися 24 грудня.

Оскільки юридична особа «Великолюбінський спиртовий завод» перебуває у стані ліквідації, то Фонд державного майна продає його окреме майно разом із будівлями, обладнанням та ліцензією на виробництво харчового спирту. Майбутній власник зобов’язаний буде зберегти 70% персоналу, який нині є у штатній чисельності, та основний напрям діяльності до 1 липня 2021 року.

Великолюбінське місце провадження діяльності та зберігання спирту держпідприємства «Укрспирт» – це третій об’єкт в області, який виставили на продаж. Раніше Фонд держмайна продав спиртовий завод в Лопатині Радехівського району за 50 млн грн та Суходільський спиртовий завод на Бродівщині за 60 млн грн. У процесі приватизації наразі перебуває завод у Воютичах Самбірського району, торги щодо цього об’єкта призначені на 17 грудня.

Під час кампанії з роздержавлення спиртової галузі у Львівській області запланували продати 11 МПД. МПД – це місця провадження діяльності та зберігання спирту, група окремого майна, що включає будівлі, устаткування, рухоме майно та інші засоби, що можуть забезпечити повний виробничий цикл.