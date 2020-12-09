Уряд погодив передачу Фонду державного майна для подальшої приватизації 16 підприємств державного концерну «Укроборонпром», серед яких – Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут. Відповідне рішення міністри затвердили під час засідання у середу, 9 грудня.

Крім приватизації низки підприємств, уряд також передав Міністерству оборони державне підприємство «Українська авіаційна транспортна компанія». Водночас, як зазначає LB.ua із посиланням на проект постанови, київський науково-дослідний інститут «Квант» та херсонський завод «Судмаш» передаються в управління державі.

Згідно із постановою, усі підприємства за перше півріччя 2020 року зазнали збитків на суму 14,9 млн грн, а заборгованість із виплати зарплати станом на 1 липня 2020 року становила близько 7,6 млн грн. Загальна вартість активів цих об’єктів станом на 1 липня 2020 року становить близько 280 млн грн.

До слова, Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут – підприємство оборонно-промислового комплексу України, розташоване у Франківському районі Львова. Це підприємство розробляє радіолокаційну техніку та радіотехнічні системи, а також інформаційно-керуючі системи для наземних транспортних засобів та бронетехніки. У 2015 році інститут увійшов до переліку підприємств, які мають стратегічні значення для економіки і безпеки держави.

Нагадаємо, що 3 грудня новий генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв відразу після призначення на посаду повідомив, що наступного року концерн буде ліквідовано. Замість них, за його словами, створять нові холдинги.

5 грудня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський розповів, що близько 40 підприємств зі 100, які наразі входять до «Укроборонпрому», переведуть до Фонду державного майна. Він пояснив, що ця група підприємств не має стосунку до оборонної промисловості та державного оборонного замовлення, однак має серйозні активи.