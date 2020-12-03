ДП «Укроборонпром» припинить своє існування наступного року

Державний концерн «Укроборонпром» припинить своє існування з наступного року. Замість нього створять нові холдонгові компанії. Про це у четвер, 3 грудня, повідомив під час прес-конференції новопризначений директор концерну Юрій Гусєв, передає «Українська правда».

«Планується, що наступного року "Укроборонпром" припинить своє існування», – заявив він.

Натомість створять нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління та прозорості. За словами Гусєва, це забезпечить уникнення будь-яких корупційних та інших ризиків.

Завдання трансформувати«Укроборонпром» поставив новому керівнику Володимир Зеленський, пише «Укрінформ». Нові холдинги, як запевняє Гусєв, постачатимуть Збройним силам України якісну військову техніку та озброєння.

Нагадаємо, що 3 грудня Зеленський призначив колишнього голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну «Укроборонпром».

На цій посаді він замінить Ігоря Фоменка, який виконував обов’язки директора концерну після звільнення Айвараса Абромавичуса.