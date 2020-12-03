Юрій Гусєв очолював Херсонську ОДА з липня 2019 року

Президент Володмир Зеленський призначив колишнього голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну «Укроборонпром». Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента у четвер, 3 грудня.

На цій посаді він замінить Ігоря Фоменка, який виконував обов’язки директора концерну після звільнення Айвараса Абромавичуса.

Нагадаємо, що Зеленський звільнив Абромавичуса з цієї посади 6 жовтня. Однак те, що він планує подати у відставку стало відомо ще на початку вересня. На його місце Зеленський признав тимчасового признав Ігоря Фоменка – екс-нардепа від партії Наталії Вітренко.

Що відомо про Юрія Гусєва

Політик, екс-заступник міністра оборони України та колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації, яку очолив у липні 2019 року. З відзнакою закінчив Херсонський державний технічний університет за спеціальністю «фінанси» та магістратуру в Київському національному економічному університеті. Завершив дві програми в Школі управління імені Джона Ф. Кеннеді.

Колишній консультант і радник фінансових організацій (IFC, EBRD, «ПриватБанк»). Працював у Державному агентстві з інвестицій та інновацій до 2014 року. Після цього - заступником міністра оборони України. Звільнився в 2016 році.

Гусєв був 41-м номером у списку «Слуги народу», однак згодом відмовився від участі в дострокових парламентських виборах. За його словами, причиною стала «інформаційна атака» на нього.