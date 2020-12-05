Із понад 100 підприємств, які нині входять до складу «Укроборонпрому», в реформованому оборонно-промисловому комплексі України залишиться від 60 до 65 підприємств. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«На сьогодні є понад 100 підприємств, які входять до складу "Укроборонпрому". Вони діляться на три категорії. Перша категорія – це ті, які повністю втратили всякий зв’язок з оборонною промисловістю, не мають активів серйозних ніяких. Ця група сформована. І вона йде на передачу до Фонду держмайна з подальшою приватизацією чи ліквідацією», – розповів Уруський.

Друга частина, яка має перейти до Фонду держмайна – це ті, які також вже не мають стосунку до оборонної промисловості, державного оборонного замовлення, але мають серйозні активи – це приблизно група з понад 40 підприємств.

«Залишається кістяк, той, який буде в подальшому складати основу державної оборонної промисловості. Це десь 60–65 підприємств, які будуть розділені на холдингові компанії за напрямками. Всі ці підприємства підлягають корпоратизації. Усі. Зі збереженням 100% державою», – додав міністр.

Раніше цього тижня новий генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв повідомив, що наступного року концерн буде ліквідовано.

Він висловився за концепцію трансформації «Укроборонпрому» у два холдинги – «Оборонні системи України» та «Аерокосмічні системи».