З 1 березня українські аптеки мали знизити на 30% ціни на 100 найпопулярніших препаратів

З початку березня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів отримала понад тисячу скарг на аптеки, які з 1 березня не знизили ціни на визначені препарати. Про це в суботу, 29 березня, повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, передає агентство «Укрінформ».

«На жаль, є і недоброякісні аптечні мережі: до Держпродспоживслужби за ці 28 днів надійшло 1156 скарг про те, що аптеки не знизили ціни. І за результатами перевірок цих скарг служба вже оштрафувала суб’єктів господарювання на 213 тис. грн», – сказав Ляшко.

Міністр зауважив, що з 1 березня українські аптеки мали знизити на 30% ціни на 100 найпопулярніших препаратів. Він додав, що протягом цього місяця знизилися відпускні ціни ще на 104 препарати.

«З 1 квітня розпочинається зниження цін ще на 116 препаратів. Діапазон знижок буде від 52% до 5%. Але 5% – це на дуже дороговартісний препарат, тому там суттєва знижка також буде в середньому. Ми виходимо на 222 препарати, середня знижка фіксується на рівні 17%», – пояснив Віктор Ляшко.

Він додав, що для зниження вартості ліків для споживача буде запроваджено референтне ціноутворення.

«Ми зараз порівнюємо ціни, які є в дев’яти країнах ЄС, і не дозволяємо виробникам, а також постачальникам, імпортерам реєструвати у нас лікарський засіб, якщо вони його збираються продавати дорожче, ніж у країнах, з якими ми порівнюємо ціни», – заявив очільник МОЗ.

Зауважимо, напередодні Держпродспоживслужба повідомила, що найбільше скарг щодо завищення цін в аптеках надійшло від мешканців Києва, Івано-Франківської, Хмельницької, Черкаської, Львівської, Полтавської, Тернопільської та Харківської областей.

Як писав ZAXID.NET, у лютому прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував зниження вартості ста найпопулярніших в Україні ліків на 30% з 1 березня. Окрім цього, Кабмін обмежив торгівельну націнку для аптек на рівні не більше 35% для безрецептурних препаратів і ввів регресивну шкалу для рецептурних.

Згодом МОЗ також оприлюднило перелік ліків, які подешевшали із 1 березня.