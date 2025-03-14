Мережа D.S. є однією з найстаріших у Львові

Антимонопольний комітет України почав розгляд трьох справ щодо набуття контролю компанією «Фарма-Сіті» Ігоря Червоненка над «Маркет Універсал ЛТД», «Макрус ЛТД» і «Медобори Фарм». Про це йдеться у повідомленні комітету від 13 березня. «Маркет Універсал ЛТД» управляє мережею аптек D.S. та володіє її торговою маркою, пише «Forbes Україна». У разі злиття нова мережа налічуватиме понад 1000 аптек.

Кожна справа стосується отримання «Фарма-Сіті» контрольного пакету у зазначених компаніях, що дасть їй понад 50% голосів у їхніх органах управління.

Власниками ТОВ «Фарма-Сіті» є кіпрська компанія «Фармінвест Холдінгз Лімітед» з часткою 99,5% і ТОВ «Аптека Доброго Дня» з часткою 0,5%, свідчать дані YouControl. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Ігор Червоненко, який має 69,13% непрямого контролю.

Мережа аптек D.S. створена «Маркет Універсал» 1992 року. За даними YouControl, її співвласниками є львів’яни Олег Никулишин, Сергій Діхтяр та Микола Шморгай. Від травня 2024-го 12,5% частки отримала киянка Анастасія Романова і 24% – ТОВ «Холдерс Фарм» з Києва.

Мережу «Аптека Доброго Дня» розвиває компанія «Фармастор», а власником бренду є «Фармінвест Холдінгз Лімітед», що також належить Червоненку.

Станом на жовтень 2024 мережа D.S. мала 380 аптек, «Аптека Доброго Дня» – 738, свідчать дані Proxima Research.