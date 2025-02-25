В аптеках продавали понад 20 позицій російських лікарських препаратів

Поліцейські відстежили схему незаконного ввезення російських ліків в Україну та повідомили про підозру власникам мережі аптек, де їх продавали. Про це у вівторок, 25 лютого, повідомила Нацполіція України.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили, що медикаменти відправлялись з Росії у Молдову рейсовими автобусами. Звідти власники аптек, двоє громадян Азербайджану, забирали їх особисто і завозили в Україну у ручній поклажі.

Загалом в аптеках продавали понад 20 позицій російських лікарських препаратів. У продажі було все, що мало попит – антибіотики, протизапальні засоби, імуномодулятори, стимулятори розумової працездатності. За попередніми розрахунками, підозрювані заплатили російським аптекам за їхні товари щонайменше 1,5 млн грн.

Слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів і оголосили власникам мережі аптек та двом фармацевтам про підозру. Окрім цього, поліцейські повідомили про виявлений факт орган контролю і він прийняв рішення про скасування підприємцям ліцензії на торгівлю лікарськими засобами.

Журналісти «Схем» ще у серпні 2024 року писали, що у Києві в мережі аптек торгують російськими та західними препаратами, виробленими спеціально для ринку Російської Федерації. Мова йде про мережу «Ел’Фарм», власниками якої є громадяни Азербайджану Елвін та Ешгін Багірови.

Фото «Схем», на фото Елвін та Ешгін Багірови

«Російські ліки в київській аптечній мережі продавали обережно – за попереднім замовленням телефоном, а тоді відправляли клієнту «Новою Поштою», – розповідали журналісти.

Відомо, що ця мережа аптек до осені 2024 року мала ліцензію від Державної служби лікарських засобів і до 2022 року успішно проходила всі перевірки, які проводив цей орган контролю.

«У Держлікслужбі на запит «Схем» влітку 2024 року повідомили, що тричі виявляли в «Ел’Фарм» порушення, про які повідомляли правоохоронців, та за які власників – штрафували. Аптека пропрацювала у Києві понад шість років», – додали у матеріалі.