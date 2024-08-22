«Схеми» викрили мережу аптек, що продає українцям нелегальні російські ліки
Столична мережа аптек «Ел’Фарм», попри заборону та під час повномасштабної війни, торгує російськими та західними препаратами, виробленими спеціально для російського ринку. Про це йдеться у розслідуванні журналістів проєкту «Схеми».
Журналісти розповіли, що продаж російських і білоруських ліків в Україні повністю заборонений з червня 2022 року. Порушення закону загрожує позбавленням ліцензії та штрафом до 1700 гривень. Та подекуди покарання може бути геть серйознішим: за доведене пособництво державі-агресору через ведення бізнесу з Росією передбачено ув’язнення до 12 років.
Однак, попри це західні ліки, дозволені в Україні, але вироблені для Росії, «ЕлʼФарм» продає і офлайн, і онлайн. А російські препарати мережа продає – за попереднім замовленням телефоном.
Мережа має державну ліцензію та діє у Києві щонайменше шість років. Нелегальними ліками торгує, особливо не ховаючись, про що «Схеми» знайшли публічні згадки в інтернеті. Попри це, «Ел’Фарм» успішно проходила щорічні перевірки Державної служби лікарських засобів.
«Схеми» провели експеримент та придбали в «Ел’Фарм» нелегальні препарати. Так, журналісти виявили, що «Ел’Фарм» всупереч забороні продають російський препарат «Кортексін», який у Підмосковʼї виробляє компанія «Герофарм», та ліки, які західні компанії випускають спеціально для російського ринку: «Атаракс» бельгійської компанії UCB Pharma та «Вобензим» німецької Mucos Pharma. Обидва європейські виробники запевнили, що суворо дотримуються вимог українського законодавства та постачають до країни лише препарати у відповідному пакуванні.
відео «Схеми»
Mucos Pharma не експортує «Вобензим» до України з вересня 2021 року через проблеми з постачанням сировини. А «Атаракс», який продали в «Ел’Фарм», походить з партії, яку з січня по квітень компанія-виробник відправляла з Бельгії до Росії своєму офіційному представнику, «ЮСБ Фарма Логистикс», зʼясували журналісти завдяки митній базі.
Проконтролювати якість ліків, що завезені до України нелегально – неможливо. А отже, їх вживання становить ризики.
Власники мережі «ЕлʼФарм» – брати Ешгін і Елвін Багірови, громадяни Азербайджану, які проживають у Києві. На питання журналістів про те, чому «ЕлʼФарм» попри заборону продає в Україні російські ліки, Елвін Багіров спершу відповів, що не розуміє української. Після формулювання питання зрозумілою йому, російською мовою, він зрештою заперечив, що продавав російські ліки.