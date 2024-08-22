Мережа має державну ліцензію та діє у Києві щонайменше шість років

Столична мережа аптек «Ел’Фарм», попри заборону та під час повномасштабної війни, торгує російськими та західними препаратами, виробленими спеціально для російського ринку. Про це йдеться у розслідуванні журналістів проєкту «Схеми».

Журналісти розповіли, що продаж російських і білоруських ліків в Україні повністю заборонений з червня 2022 року. Порушення закону загрожує позбавленням ліцензії та штрафом до 1700 гривень. Та подекуди покарання може бути геть серйознішим: за доведене пособництво державі-агресору через ведення бізнесу з Росією передбачено ув’язнення до 12 років.

Однак, попри це західні ліки, дозволені в Україні, але вироблені для Росії, «ЕлʼФарм» продає і офлайн, і онлайн. А російські препарати мережа продає – за попереднім замовленням телефоном.

Мережа має державну ліцензію та діє у Києві щонайменше шість років. Нелегальними ліками торгує, особливо не ховаючись, про що «Схеми» знайшли публічні згадки в інтернеті. Попри це, «Ел’Фарм» успішно проходила щорічні перевірки Державної служби лікарських засобів.

«Схеми» провели експеримент та придбали в «Ел’Фарм» нелегальні препарати. Так, журналісти виявили, що «Ел’Фарм» всупереч забороні продають російський препарат «Кортексін», який у Підмосковʼї виробляє компанія «Герофарм», та ліки, які західні компанії випускають спеціально для російського ринку: «Атаракс» бельгійської компанії UCB Pharma та «Вобензим» німецької Mucos Pharma. Обидва європейські виробники запевнили, що суворо дотримуються вимог українського законодавства та постачають до країни лише препарати у відповідному пакуванні.

відео «Схеми»

Mucos Pharma не експортує «Вобензим» до України з вересня 2021 року через проблеми з постачанням сировини. А «Атаракс», який продали в «Ел’Фарм», походить з партії, яку з січня по квітень компанія-виробник відправляла з Бельгії до Росії своєму офіційному представнику, «ЮСБ Фарма Логистикс», зʼясували журналісти завдяки митній базі.

Проконтролювати якість ліків, що завезені до України нелегально – неможливо. А отже, їх вживання становить ризики.

Власники мережі «ЕлʼФарм» – брати Ешгін і Елвін Багірови, громадяни Азербайджану, які проживають у Києві. На питання журналістів про те, чому «ЕлʼФарм» попри заборону продає в Україні російські ліки, Елвін Багіров спершу відповів, що не розуміє української. Після формулювання питання зрозумілою йому, російською мовою, він зрештою заперечив, що продавав російські ліки.