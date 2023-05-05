Львівський підприємець постачав Rolls-Royce та Maybach для росіян

Служба безпеки викрила бізнесмена зі Львова, який в обхід санкцій постачав у Росію елітні автомобілі Rolls-Royce та Maybach. Львів’янин купував автомобілі в українських автосалонах, а потім через Польщу та Білорусь перевозив їх у Росію. Його клієнтами були топ-менеджери «Газпрому» і працівники пропагандистського телеканалу Russia Today. За даними видання Telegraf, ідеться про Віталія Бобира, який у 2020 році балотувався до Львівської облради від партії «Наш Край».

Як повідомили 4 травня в СБУ, правоохоронці ліквідували масштабну схему нелегального експорту до Росії підсанкційних автомобілів преміум-класу. Організатором схеми є львівський підприємець, який раніше жив у Росії і має там власний бізнес.

За версією слідства, львів’янин скористався тим, що більшість світових автокомпаній вийшли з ринку РФ та налагодив схему переправлення елітних авто на територію Росії. Серед замовників автомобілів були представники топ-менеджменту «Газпрому» і пропагандистського телеканалу Russia Today. За цією схемою із серпня 2022 до березня 2023 року підприємець нелегально переправив у Росію 45 автомобілів на загальну суму понад 3 млн євро.

Для реалізації схеми львів’янин купував преміальні автомобілі в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні фірми. Потім за підробленими документами він переправляв їх транзитом через територію Польщі до Білорусі, а звідти – до Росії. Крім цього, він подав до Державної податкової служби заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 млн грн.

«Вже після того, як транспортні засоби фактично знаходились на території РФ, підприємець звертався до податкової із заявами про повернення йому сум бюджетного відшкодування з ПДВ. Мотивував він це тим, що транспортні засоби використовуються ним у підприємницькій діяльності на території України. Таким чином підозрюваний ще й заволодів бюджетними коштами на суму понад 1 млн грн», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Під час обшуків у Києві та Львові правоохоронці виявили печатки офшорних фірм, листування та господарську документацію. На одному з фото Офісу генпрокурора опублікований календар партії «Наш Край».

У межах провадження суд арештував майно учасників схеми на загальну суму понад 700 млн грн. Арешт накладений на корпоративні права 17 підприємств, на понад 50 об’єктів нерухомості, зокрема й в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже 30 земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів.

Слідчі повідомили підприємцю про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом).

У СБУ не розголошують імені затриманого, але за даними видання Telegraf, ідеться про Віталія Бобира. Він родом із Брюховичів. У 2013 році він балотувався до Львівської обласної ради на окрузі №34 (Кам’янка-Бузький район) від «Партії Регіонів», був регіональним куратором «Молодих регіонів» на Львівщині. У 2020 році він балотувався до Львівської облради як кандидат від партії «Наш Край».

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Віталію Бобиру належить низка компаній у Львові, Києві та на Волині. Компанія його колишньої дружини Марії Назаркевич «Вітал-Х» купувала на аукціоні комунальні приміщення в центрі Львова.