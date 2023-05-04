Львів’янин вів проросійський акаунт у забороненій соцмережі «Однокласники»

Прокуратура викрила львів’янина, який у «Однокласниках» виправдовував напад Росії та закликав до анексії територій України. До вироку суду він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Як повідомили в прокуратурі, львів’янин на сторінці в забороненій соцмережі «Однокласники» поширював дописи, в яких заперечував тимчасову окупацію частини території України, а також визнавав Крим територією РФ. У дописах він також публічно виправдовував злочини та збройну агресію Росії та закликав до анексії частини України.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 110, ч. 2, 3 ст. 436-2 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовування збройної агресії РФ, глорифікації її учасників). Суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.