У Франківському районному суді Львова розглядали справу щодо уродженця Росії, який має українське громадянство, проживає у Львові, але активно та відкрито виправдовує російську агресію щодо України. Засуджений – Вадим Катков пішов на угоду з прокурором і отримав три роки умовного терміну.

З матеріалів справи, які оприлюднили 3 травня, відомо, що виправдовувати воєнне вторгнення Вадим Катков почав у квітні минулого року. Правоохоронці встановили, що він публічно закликав до агресивної війни. «У мережі «Однокласники» під публічним, загальнодоступним обліковим записом «Вадим Катков», поширив публікацію із зображенням військовослужбовця збройних сил РФ озброєного із текстом наступного змісту: «Zа Россию! Zа правду! Zа Мир!», – описано у вироку суду.

Засуджений систематично, щонайменше впродовж п'яти місяців, поширював матеріали, у яких виправдовував війну, вшановував російських солдатів і дякував їм, також закликав бомбити українські міста та залізницю. Свої дописи чоловік поширював російською мовою: «Россию не остановить, бандеровщина будет уничтожена!»,– один із дописів засудженого.

У березні цього року Вадим Катков склав з прокурором угоду про визнання винуватості. Він запевнив, що визнає свою провину. Відтак, суддя призначив йому 3,5 роки ув'язнення, проте звільнив від відбування покарання і призначив три роки умовного терміну. У Каткова конфіскували телефон, він також має заплатити майже 21 тис. грн на користь держави за проведення судових експертиз.