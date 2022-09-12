Правоохоронці викрили начальника ЛКП «Львівсвітло» у Сихівському районі Олександра Саніна на поширенні комуністичної символіки з фейкової сторінки в «Однокласниках». Шевченківський районний суд Львова призначив йому рік умовного покарання.

Про вирок суду першим повідомив портал «Детектор медіа». У вироку за 31 серпня вказано, що начальник ЛКП «Львівсвітло» Сихівського району Олександр Санін у російській соцмережі «Однокласники» поширював дописи з комуністичною ідеологією. Відомо, що Олександр Санін робив це не під своїм іменем, а використовуючи псевдонім.

На його сторінці було розміщено понад 100 світлин з зображенням серпа та молота, портретами Леніна, абревіатурами СССР та РСФСР. Олександр Санін пропагував комунізм із квітня 2015 до червня 2022 року, коли його викрили правоохоронці.

Олександр Санін визнав свою провину та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Дослідивши матеріали справи, суддя Петро Невойт визнав його винним у поширенні комуністичної символіки та призначив покарання у вигляді одну року тюрми. Проте Олександра Саніна звільнили від відбуття цього покарання, встановивши рік іспитового терміну.

Олександр Санін очолює комунальне підприємство «Львівсвітло» у Сихівському районі. Наразі ZAXID.NET очікує на позицію Львівської міськради щодо цього випадку.