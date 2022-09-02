Чоловік використовував заборонену комуністичну символіку у Червонограді

У Червонограді завершили слідство щодо 61-річного місцевого мешканця, який повісив у себе на балконі прапор з комуністичними символами, а також планував диверсії. Невдовзі суд винесе йому вирок, повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Як встановило слідство, перед початком повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України 61-річний мешканець Червонограда вивісив у себе на балконі прапор Туркменської РСР.

Пізніше під час обшуків у помешканні чоловіка виявили іншу комуністичну символіку та символіку Росії, антиукраїнські листівки, літературу в підтримку «русского міра», формений одяг правоохоронних органів, холодну та вогнепальну зброю, набої та коктейлі Молотова. За версією слідства, чоловік планував вчиняти диверсії.

Суд обрав червоноградцю найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У п'ятницю, 2 вересня, прокуратура повідомила про завершення слідства у цій справі. Невдовзі суд має винести вирок колаборанту.