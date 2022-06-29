У чоловіка вилучили російську символіку та зброю

У середу, 29 червня, СБУ затримала 61-річного мешканця Червонограда на Львівщині, який проводив проросійську діяльність, здійснював антиукраїнську пропаганду та планував ймовірну диверсію.

«За оперативними даними стало відомо, що проросійськи налаштований мешканець Львівщини проводив акції на підтримку агресії РФ, використовував комуністичну символіку, поширював інформацію, що він перебуває в окупації українською владою та нівелював значення українських героїв», – йдеться в повідомленні СБУ Львівщини.

Чоловіка підозрюють в організації можливих антиукраїнських провокацій та диверсій в регіоні.

Під час обшуків у затриманого вилучили докази його антиукраїнської діяльності (фото СБУ)

Під час обшуків у його помешканні правоохоронці вилучили антиукраїнські листівки, символіку країни-агресора та пропагандистську літературу в підтримку РФ, незареєстровану вогнепальну зброю та патрони до неї, холодну зброю, кілька пляшок з коктейлем Молотова, а також зразки форми правоохоронних органів України, яку, ймовірно, чоловік планував використати для вчинення диверсії.

Речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська уточнила ZAXID.NET, що прихильником «русского міра» виявився 61-річний житель Червонограда. Його затримали 29 червня після проведення обшуків. Чоловікові вже повідомили підозру за поширення комуністичної символіки (ст.436-1) та незаконне поводження зі зброєю (ч.1 ст.263 ККУ). Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.