Перед початком повномасштабного вторгнення Росії, чоловік вивісив на балконі своєї квартири прапор з комуністичною символікою

У Червонограді суд призначив п’ять років тюрми місцевому мешканцю, який вивісив на балконі прапор з комуністичною символікою та у квартирі якого виявили вогнепальну зброю. Про це 24 квітня повідомила Львівська обласна прокуратура.

Як вказано у повідомленні, прокурори довели, що у лютому 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення Росії, чоловік вивісив на балконі своєї квартири прапор з комуністичною символікою. Під час обшуків у його квартирі та гаражі правоохоронці вилучили «коктейлі молотова», обріз рушниці, незареєстровану мисливську зброю, патрони до гладкоствольної та нарізної бойової зброї.

Окрім цього, у чоловіка також знайшли зразки форми правоохоронних органів, комуністичну та проросійську символіку, журнали з пропагандою «руського миру», а також ножі та різні спецзасоби (зокрема кайданки, електрошокер). Затриманим виявився 61-річний мешканець Червонограда.

Справу розглянув суд та визнав винним місцевого мешканця у незаконному придбанні, зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів, а також публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 263, ч.1 ст. 436-1 КК України).

Його засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.