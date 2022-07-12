Суд в Івано-Франківську засудив 43-річну місцеву мешканку до п’яти років ув’язнення за пропаганду комуністичного режиму, заклики відновити СРСР та звеличування Леніна та Сталіна. За даними слідства, мешканка Франківська поширювала проросійські дописи у соцмережі «Вконтакте» протягом трьох років, затримали жінку у березні 2022 року. Лінгвістична експертиза підтвердила, що жінка у своїх публікаціях пропагувала комунізм і тоталітаризм.

Як у вівторок, 12 липня, повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури, обвинувачена упродовж 2019-2022 років у соцмережі «Вконтакте», яка заборонена в Україні, систематично поширювала пропагандистські пости. Прихильниця Радянського Союзу народилася у Росії, з 2015 року набула громадянство України та проживала в Івано-Франківську.

«Обвинувачена також публічно використовувала матеріали із зображенням символіки комуністичного тоталітарного режиму. Вона популяризувала ідеї відродження та відновлення СРСР та виправдовувала злочинний режим, звеличувала Леніна та Сталіна», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі уточнюють, що судово-лінгвістичної експертизи підтвердила, що жінка своїми дописами пропагувала комуністичний тоталітарний режим.

Суд визнав мешканку Івано-Франківська винною за ч. 1, 2 ст. 436-1 ККУ (пропаганда та публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму) та призначив жінці п’ять років позбавлення волі.