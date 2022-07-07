51-річного агента РФ, який готував теракти на території Закарпатської області, заочно засудили до 12 років позбавлення волі. Відомо, що громадянин України був завербований російськими спецслужбами ще у 2018 році. Тоді ж чоловік готував теракти у Берегівському районі та збирав секретні дані про військові об’єкти на Закарпатті. За даними слідства, російський агент також готував вбивство громадського активіста з Одеси. Зараз обвинувачений переховується на території РФ.

Про вирок 51-річному чоловіку із Луганської області у четвер, 7 липня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття. Чоловіка завербували спецслужби Росії для проведення розвідувальної та підривної діяльності проти України. За даними СБУ, 51-річний агент готував підпали декількох автомобілів на іноземних номерах і пошкодження пам’ятника на території області.

Одним із основних завдань обвинуваченого був підпал дипломатичної установи на Закарпатті. У прес-службі СБУ не уточнюють, про яку саме установу йдеться і не називають країни, якій вона належить, проте, за даними ZAXID.NET, 51-річний чоловік готував підпал консульства Угорщини у Берегові.

Обвинувачений також збирав і передавав російським спецслужбам інформацію про військові об’єкти на території Закарпаття і був залучений до пошуку виконавця для вбивства громадського активіста з Одеси. Правоохоронці не уточнюють, про якого саме активіста йдеться, однак відомо, що за вбивство чоловіка агент РФ пропонував 30 тис. доларів.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури додають, що 51-річний чоловік керував кількома проросійськими організаціями, регулярно контактував із представниками спецслужб Росії, у травні 2018 року залучив до своєї діяльності спільника і влаштував акцію протесту. «Масштаб та формат заходу відрізнялися від обумовлених із ініціатором. Планувалося також влаштовувати інформаційні акції в інтересах росіян за допомогою окремих ЗМІ та завербувати українських військовослужбовців, що володіють інформацією щодо розташування особових складів військових ЗСУ, секретних та стратегічних об’єктів», – уточнюють у прокуратурі.

Ужгородський міськрайонний суд визнав 51-річного чоловіка винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 ККУ (терористичний акт) та заочно засудив його до 12 років позбавлення волі. За даними правоохоронців, наразі засуджений переховується на території Росії.