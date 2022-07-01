Усі троє військових служили в українських Військово-морських силах, але після окупації Криму присягнули на вірність Росії

СБУ оголосила підозри у держзраді трьом військовим з Хмельниччини, які в 2014 році зрадили Україну і перейшли на бік Росії. Всі вони служили в Військово-морських силах України, але після окупації Криму залишились працювати на ворога. Наразі всі вони служать у російській армії, тож розслідування триває заочно. У випадку затримання їм загрожує мінімум по 15 років тюрми.

Про оголошення підозр стало відомо у п'ятницю, 1 липня, після повідомлення прес-служби СБУ області. Як встановило слідство, в 2014 році всі троє військовослужбовців ВМС відмовились виконати наказ українського командування про передислокацію і залишились в окупованому росіянами Криму.

Один з них – уродженець Кам'янця-Подільського, працював інженером відділення випробовування корабельних аерофінішерів. «Нині дезертир служить у Чорноморському флоті та тренує рашистських льотчиків палубної авіації на полігоні злітно-посадкових систем», – йдеться у повідомленні.

Також підозру оголосили ще одному мешканцю Кам'янця-Подільського. Наразі він проходить службу у 68-му окремому морському інженерному полку, навчає підривній справі російських військових. Він перебуває на посаді начальника штабу морського інженерного батальйону Чорноморського військово-морського флоту Росії.

Третій зрадник родом зі Славутського району, він колишній командир відділення мінометного взводу морської піхоти. Під час окупації Криму чоловік вступив на службу до берегових військ ВМФ Росії. Зрадник отримав російський паспорт, нову посаду та присягнув на вірність країні-окупанту.

Усім трьом повідомили про підозри за ч.1 ст. 111 ККУ (державна зрада). Санкція статті передбачає як мінімум 15 років тюрми, або ж навіть довічне.