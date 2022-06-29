Хмельничанка також вела у Facebook паблік з проросійською пропагандою

Мешканці Хмельницького вручили підозру в держзраді за роботу на російські спецслужби. Жінка передавала ворогу інформацію про розміщення українських військових частин, стратегічних підприємств та координати залізниці. Крім цього, у соцмережах вона займалась проросійською агітацією. Спершу їй інкримінували порушення лише однієї статті ККУ про посягання на територіальну цілісність України, але після розслідування вручили підозри ще за трьома статтями, в тому числі, про держзраду. Колаборантці загрожує 15 років тюрми, або ж довічне.

Як повідомляє прес-служба СБУ області, жінку затримали в квітні цього року. Як встановило слідство, розвіддані жінка передавала російським спецслужбам за грошову винагороду. Зокрема, вона повідомляла про розташування військових частин та підприємств регіону, які працюють на Укроборонпром, відслідковувала переміщення військової техніки та передавала географічні координати залізничних станцій, через які здійснювалось її транспортування на передову.

Крім того, вона займалась антиукраїнською агітацією. Для розповсюдження пропагандистських дописів та репостів із російськими наративами вона створила паблік у Facebook.

«Поширювала матеріали із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, виправдовуванням та схваленням російської агресії, а також дискредитацією української влади і Збройних сил України», – йдеться у повідомленні.

При затриманні їй оголосили підозру за ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність). Втім, після розслідування додали підозри ще по трьох статтях: ст. 109 (насильницька зміна чи повалення конституційного ладу), ст. 111 (державна зрада), ст. 463-2 (виправдовування російської збройної агресії проти України).

За статтею про держзраду їй загрожує як мінімум 15 років тюрми, або навіть довічне ув'язнення з конфіскацією майна.