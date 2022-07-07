Російський агент розвідував позиції української ППО на Дніпропетровщині
До теми
Військова контррозвідка Служби безпеки України у Дніпропетровській області затримала російського агента, який розвідував позиції українських зенітно-ракетних комплексів С-300.
Як повідомив у четвер, 7 липня, прес-центр СБУ, отримані координати агент мав передати своєму куратору через відпрацьовані канали закритого зв’язку.
За однією з версій, окупанти планували використати ці дані для ракетних ударів або проведення диверсій – щоб нейтралізувати протиповітряний захист України. Додамо, що нещодавно система ППО на Дніпропетровщині збила шість із семи російських ракет.
«Зрадник був завербований представником спецслужб РФ для розвідувально-підривної діяльності. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями ККУ. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – зазначили в СБУ.
Зокрема, затриманого підозрюють у державній зраді в умовах воєнного часу і в незаконному поводженні зі зброєю.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.