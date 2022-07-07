Затриманий російський агент розвідував позиції комплексів ППО С-300

Військова контррозвідка Служби безпеки України у Дніпропетровській області затримала російського агента, який розвідував позиції українських зенітно-ракетних комплексів С-300.

Як повідомив у четвер, 7 липня, прес-центр СБУ, отримані координати агент мав передати своєму куратору через відпрацьовані канали закритого зв’язку.

За однією з версій, окупанти планували використати ці дані для ракетних ударів або проведення диверсій – щоб нейтралізувати протиповітряний захист України. Додамо, що нещодавно система ППО на Дніпропетровщині збила шість із семи російських ракет.

«Зрадник був завербований представником спецслужб РФ для розвідувально-підривної діяльності. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями ККУ. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – зазначили в СБУ.

Зокрема, затриманого підозрюють у державній зраді в умовах воєнного часу і в незаконному поводженні зі зброєю.