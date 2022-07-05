Російські загарбники вранці у вівторок, 5 липня, випустили по Дніпропетровській області сім ракет, шість з яких збили сили української протиповітряної оборони, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Ранкова ракетна атака на область. “Сусід” “дружньо” скерував на нас 7 ракет! 6 з них наші військові збили – над Дніпром та Синельниківським районом», – написав він у Telegram.

Резніченко уточнив, що у Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння. Рятувальники вогонь приборкали. Ніхто не постраждав.

Ще одна російська ракета, за словами голови Дніпропетровщини, прилетіла у приватний сектор міста Покров. Зруйновано кілька будинків, ще у кількох повибивало шибки. Від вибуху сталася пожежа.

«На місці працюють представники ДСНС та поліції. Попередньо, без постраждалих», – додав він.

У Збройних силах України повідомили, що росіяни запустили по Дніпропетровщині ракети морського базування типу «Калібр».

Також росіяни вкотре обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області, зокрема Зеленодольську громаду. В самому Зеленодольську загарбники поціллили по дачному масиву, також вчергове обстріляли село Велика Костромка. Попередньо, внаслідок цих обстрілів постраждалих немає.