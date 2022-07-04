Під час свого виступу в Лугано Олександр Кубраков розповів про масштаби руйнувань української інфраструктури

Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зруйновано 305 мостів та пошкоджено майже 25 тис. км доріг. Понад 15 основних платників податків в Україні припинили свою діяльність через руйнування їхніх потужностей. Про це у понеділок, 4 липня, під час виступу на Конференції з питань відновлення України у швейцарському місті Лугано повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, лише за попередніми підрахунками, загальні втрати інфраструктури становлять понад 95 млрд доларів, повідомив «Укрінформ».

«Інфраструктура стала другою ціллю російського агресора. Зруйновано 305 мостів лише на автошляхах державного значення, пошкоджено майже 25 тис. км доріг, В окремих регіонах до 10 підприємств припинили роботу через проблеми з постачанням, логістикою. Лише за попередніми підрахунками, загальні втрати інфраструктури становлять понад 95 млрд доларів. На жаль, ми все ще не маємо доступу до багатьох територій і не знаємо, що там сталося з нашою інфраструктурою», – повідомив Кубраков.

Він зазначив, що наразі зусилля уряду зосереджені на найнагальніших потребах: доставці гуманітарної допомоги, паливно-мастильних матеріалів, постачанні зброї та підвищенні спроможності для захисту українських кордонів.

«Наступною фазою буде відновлення того, що було пошкоджено через війну. Нам потрібно мати робочі аеропорти, морські порти, відремонтувати мостові переправи. Це все важливо для економіки, для відновлення виробничих потужностей», – підкреслив Кубраков.

Ще одним пріоритетом уряду наразі є створення додаткових шляхів експорту продовольства.

«Над цим питанням ми працюємо через розвиток автомобільного сполучення, по лінії залізниці і через дунайські порти. Минулого тижня ми підписали транспортний «безвіз». Відкриваємо нові пункти пропуску на кордонах з Молдовою, Румунією. Ми ініціюємо проекти для відновлення існуючих залізничних шляхів та будівництва нових», – розповів Кубраков.

За його словами, деякі дунайські порти втричі збільшили обсяги з перевезення продукції на експорт. Зазначимо, що наразі Україна веде перемовини з Туреччиною та ООН щодо експорту зерна.

Нагадаємо, що 4-5 липня в Лугано (Швейцарія) відбувається конференція, де презентують проект з питань відновлення України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час свого виступу на конференції розповів про три етапи повоєнного відновлення України. Він заявив, що для післявоєнної відбудови необхідно буде реалізувати тисячі проектів.