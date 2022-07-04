Наразі в Україні заблоковано 22 млн тонн зерна

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде перемовини з Туреччиною та ООН щодо експорту українського зерна через порти. Наразі Україна працює з ООН, зокрема напряму з генеральним секретарем Організації Антоніу Гутеррешем.

У понеділок, 4 липня, під час брифінгу з прем'єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерсон, Зеленський розповів, що реалізувати цей проект «буде місцями непросто, але точно можливо», адже в цьому зацікавлена і Україна як держава-експортер зерна, і фермери, яким експорт необхідний для підготовки до сівби наступного року, повідомила «Економічна правда».

Зеленський нагадав, що наразі в країні заблоковано 22 млн тонн зерна.

«Дійсно, ми зараз ведемо перемовини з турецькою стороною та з ООН. Наші представники, які відповідальні за безпеку виходу з наших портів зерна. Але дуже важливий момент, щоби хтось гарантував безпеку кораблям тих чи інших держав, які будуть приходити до нас для завантаження тієї чи іншої харчової продукції крім Росії, якій ми не довіряємо», – розповів президент.

Він зауважив, що ООН у цьому процесі займає лідерську позицію, а не виступає як модератор. За його словами, «вони, здається, готові очолити цей процес». Також він зазначив, що Україна не втрачає час, працюючи над різними шляхами експорту зерна, як залізничними, так і річковими.

Як повідомляв ZAXID.NET, 13 червня вперше новим маршрутом до Іспанії прибуло судно з українською кукурудзою.

Нагадаємо, що напередодні в Туреччині затримали судно з викраденим українським зерном. Зазначимо, що Росія вже вивезла з окупованих територій України щонайменше 400 тис. тонн зерна. Також окупанти нещадно знищують склади з українським зерном. До прикладу, у Миколаєві росіяни зруйнували другий за величиною зерновий термінал в Україні.