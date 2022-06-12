Україна проклала два маршрути через Польщу та Румунію для експорту зерна. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Дмитро Сенік.

«Ці маршрути неідеальні, тому що вони призводять до певних заторів, але ми робимо все, що в наших силах, щоб розвивати ці шляхи сполучення», – сказав він в інтерв’ю агенції Reuters, опублікованому в неділю, 12 червня.

Він не повідомив, скільки зерна вже переміщено або буде переміщено цими маршрутами. Однак відомо, що Україна веде переговори з країнами Балтії щодо створення третього коридору для експорту продовольства.

Українська залізнична система працює з іншою колією, ніж у європейських сусідів (у Польщі в тому числі), тому зерно доводиться перевантажувати на кордоні, де не немає великої кількості перевантажувальних чи складських приміщень. Перенаправлення зерна до Румунії включає транспортування залізницею до портів на річці Дунай та завантаження на баржі для відправлення до порту Констанца – це складний і дорогий процес.

Україна є четвертим за величиною експортером зерна у світі. Оскільки росія блокує українські порти, в Україні залишається 23,5 млн тонн зернових та олійних культур.

Також 12 червня стало відомо, що уряд Німеччини створить грошовий фонд для вивезення зерна з України. Про це заявив уповноважений німецького уряду з питань залізничних перевезень Міхаель Тойрер в інтерв’ю Handelsblatt, пише «Українська правда».

«Ми робимо все можливе, щоб зерно можна було перевозити з України залізницею, щоб запобігти глобальному голоду», – зазначив Тойрер.

Він додав, що уряд обговорює ідею створення фонду для закупівлі зернових контейнерів для пшениці, яких зараз не вистачає. Крім того, йдеться про надання допомоги з терміналами для перевантаження зерна на українському кордоні, бо тамтешня колія ширша.

За оцінками Міхаеля Тойрера, в найоптимістичнішому випадку з 23 млн тонн зерна, які зберігаються в Україні, залізницею вдасться вивезти 10 млн. Перевезеннями займаються федеральний уряд Німеччини, Європейська комісія, а також профільні німецькі асоціації – зокрема Асоціація сільськогосподарських торговців. Остання також виступає за спрощення перетину зовнішнього кордону ЄС для зернових вантажів та збільшення порогу такого вантажу в одному потязі з 40 до 44 тонн.