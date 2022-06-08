Посол України в Туреччині Василь Боднар розповів про схему продажу Росією Туреччині вкраденого українського зерна

Вкрадене українське зерно Росія завозить автотранспортом у Севастополь, звідти вивозить суднами у свої порти, після чого воно вже йде за підробленими документами як «російське», заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

«Як нам повідомляють, за документами завозиться не українське зерно і не з українських портів. Насправді відбувається таке: агресори крадуть українське зерно, завозять автотранспортом у Севастополь, звідки вивозять кораблями в російські порти, після чого воно вже йде за підробленими документами, ніби це російське зерно», – сказав дипломат у середу, 8 червня, в інтерв’ю «Укрінформу».

За його словами, якби ці вантажі заходили в турецькі порти за документами із Севастополя або з Херсона, їх би не приймали, а оскільки їх нібито завозять із Краснодара чи Новоросійська, то для турецьких органів порушення немає.

«Це створює небезпечний прецедент. І ми маємо такі дії РФ припинити. Ми швидко працюємо над формуванням доказової бази і певних рішень органів правосуддя, аби було юридичне обґрунтування незаконності дій РФ та підстави для припинення руху цих суден», – заявив посол.

Дипломат також зауважив, що учасники цих оборудок, які сподіваються надалі співпрацювати з Україною, стикнуться з серйозними обмеженнями, особливо компанії, які купують крадене.

«Ми передали турецькій стороні перелік суден, які використовуються Росією та третіми сторонами для нелегального вивезення краденого зерна, в тому числі в порти Туреччини. Офіційна Анкара взяла це до уваги і пообіцяла докладно опрацювати», – сказав Боднар.

Раніше повідомлялося, що 100 тис. тонн вкраденого українського зерна росіяни вивезли в Сирію. Також росіяни намагалися продати вкрадене українське зерно до Єгипту.