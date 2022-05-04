Судно «Матрос Позинич», яким окупанти вивезли крадене зерно

Російське судно завантажило в тимчасово окупованому Криму 27 тис. тонн зерна і спробувало продати його Єгипту, але після відмови змінило напрямок на Ліван та Сирію. Про це повідомляє «Економічна правда» та портал «Миротворець».

Як повідомляється, судно «Матрос Позинич» завантажило 27 тис. тонн зерна в окупованому Криму і прямувало з ним до єгипетського порту Александрія. «Матрос Позинич» входить до підсанкційної «Об'єднаної суднобудівної корпорації».

Судно пройшло Босфор 23 квітня і вирушило до Керченської протоки, після чого до 27 квітня знаходилося в Керченській протоці на якірній стоянці порту Кавказ без вантажних операцій. 27 квітня судно вимкнуло АІС (автоматична система ідентифікації, яка має бути ввімкненою для всіх суден згідно з міжнародними морськими правилами).

28 квітня «Матрос Позинич» був помічений в окупованому Севастополі біля зернового терміналу стивідорної компанії «Авліта», яка в російських реєстрах значиться як «Авал».

30 квітня судно рушило в напрямку порту Александрії (Єгипет).

В МЗС України підтвердили інформацію про вивезені 27 тисяч тонн зерна. Речник МЗС Олег Ніколено підкреслив, що українські дипломати завадили Росії доставити це зерно в Александрію.

«За нашою інформацією, нині російська сторона спрямувала судно із зерном, вкраденим на півдні України, в сторону Лівану та Сирії. МЗС вже звернулося до ліванських та сирійських органів, аби вони арештували крадений вантаж, якщо російський сухогруз зайде в їхні порти», – повідомив Ніколенко і зазначив, що цю ситуацію у відомстві «тримають на особливому контролі.»

За останніми даними MarineTraffic судно було на стоянці у порту Кавказ і 4 травня рушило у напрямку Бейрута.

Зазначимо, що російські загарбники уже вивезли кілька сотень тисяч тонн зерна з тимчасово окупованих територій у Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.

На цих територіях у фермерських запасах, що формувалися для посівних робіт, а також для переробки (для виготовлення борошна, випікання хліба), знаходиться близько 1,5 млн тонн зернових. Експропріюють не лише зерно, а й сільгосптехніку. Росіяни дозволили місцевим фермерам, які погодилися перереєструватися в «ДНР», забрати будь-яку техніку, яка їм сподобалася.