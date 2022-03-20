Порт у Бердянську, як і адміністративні будівлі в місті, зайняли окупанти

Російська армія вкрала у Бердянську п’ять кораблів з українським зерном. Про зникнення з морського порту суден із кількома десятками тисяч тонн українського зерна повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, інформує Радіо Свобода.

«Там стояло на завантаженні 5 кораблів. Деякі з них повністю були завантажені – це ми бачимо по митних документах, деякі частково були завантажені. Кілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту. Як кажуть люди, вони були кудись відігнані російськими буксирами», − сказав Олександр Старух.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації зазначив, що кораблі спробують відстежити і встановити їхнє місце перебування.

Житель Бердянська розповів Радіо Свобода, що судна під іноземними прапорами, завантажені українським зерном, 15 березня вивів на рейд російський буксир. Будівлі та територія порту захоплені російськими силами. Також окупанти зайняли приміщення міськради, РДА та силових структур. Попри це, люди постійно виходять на мітинги з українськими прапорами.