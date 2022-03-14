Російські загарбники викрали священика ПЦУ у Бердянську
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У помешканні священника ПЦУ Олега Ніколаєва з окупованого Бердянська провели обшук, після чого його арештували та вивезли у невідомому напрямку.
Зранку будинок священника оточили люди з автоматами, провели обшук, нічого не знайшли, арештували отця Олега та вивезли у невідомому напрямку. Про це «Укрінформу» повідомили віряни храму, які кожного ранку роблять між собою обдзвін.
Дружині з особливими потребами Юлії, яка має орфанну хворобу і постійно потребує терапії, окупанти наказали не виходити з дому.
Перші погрози на мобільний телефон священник Олег почав отримувати ще під час боїв за Бердянськ. Священник оприлюднив скрін із перепискою з ворогом на своїй сторінці у Facebook, однак згодом його сторінка стала недоступна.
Раніше в тимчасово окупованому Бердянську російський військовий розстріляв місцевого мешканця за відмову дати йому мобільний телефон, щоб зателефонувати додому в РФ.
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