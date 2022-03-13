Платон Моргунов став ченцем у Києві, потім служив капеланом на Донеччині

У місті Волноваха на Донеччині, яке зараз тимчасово окуповане російськими військами, вбили військового капелана Платона (Романа) Моргунова. Про це 13 березня повідомили на сторінці Православної церкви України. Загалом окупанти розстріляи вже трьох священиків ПЦУ.

«З сумом дізналися, що у Волновасі російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова). Завжди бути поруч, духовно підтримуючи наших захисників – сенс служіння військових капеланів: в будь-якій ситуації, за всяких умов і обставин, часом навіть ціною власного життя», – написали в ПЦУ.

Обставини його загибелі наразі невідомі.

Отець Платон (Роман Моргунов) був капеланом 53-ї механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, ігумен ПЦУ. Він загинув 11 березня, уточнила Релігійно-інформаційна служба України. І додала, що єромонах Платон – не перший загиблий священик ПЦУ.

«27 лютого російські агресори розстріляли ще одного капелана і настоятеля церкви в с. Розважів Київської області – о. Максима Козачину, а 5 березня в с. Ясногородка Київської області – о. Ростислава Дударенка. У полоні російських окупантів із 27 лютого перебуває військовий капелан ПЦУ із Одеської області о. Василь Вирозуб», – повідомили у РІСУ.

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