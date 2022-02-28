27 лютого у Бердянськ зайшли російські війська

У тимчасово окупованому Бердянську російський військовий розстріляв місцевого мешканця за те, що він відмовився дати йому мобільний телефон, щоб зателефонувати додому в РФ. Про це 28 лютого повідомив представник Ради оборони Запорізької області Іван Ареф’єв.

За інформацією Запорізької ОДА, військовослужбовець армії РФ застрелив чоловіка за те, що він не дав йому мобільний телефон щоб зателефонувати додому до РФ.



«Ось таким чином виконується так звана "військова операція" метою якої є "захист українців, жертв знущань та геноциду". Доказами мародерств та їх грабіжницьких дій є відео з камер магазинів, заправках, з камер місцевих мешканців. Вони всі є у відкритому доступі в соцмережах», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у неділю, 27 лютого, російські війська зайшли в Бердянськ. Мер Бердянська відмовився працювати з ворогом і координує роботу міських служб віддалено. У місті зупинили рух громадського транспорту та розформували поліцію.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну загинуло понад 350 мирних українців, серед яких 16 дітей.

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