Російські війська зайшли в Бердянськ
Мер Бердянська відмовився працювати з ворогом і координує роботу міських служб віддалено
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У Бердянськ Запорізької області зайшла російська військова техніка. Вона не стоїть на місці та постійно змінює місця дислокації, повідомила увечері в неділю, 27 лютого, «Українська правда» з посиланням на місцевих жителів. Цю ж інформацію підтвердив виконувач обов’язків мера Бердянська Олександр Свідло.
Мешканці інформують, що окупанти мародерять у продуктових магазинах.
Так само повідомляється, що в окупаційних військ закінчується пальне і вони шукають, де зможуть заправитися.
Місцеві ЗМІ повідомили, що у Бердянську виникли проблеми з телемовленням, водопостачанням, мобільним зв’язком lifecell та одним з інтернет-провайдерів. Часом чутно постріли, є неперевірена інформація про одного загиблого.
Виконувач обов’язків мера Бердянська Олександр Свідло повідомив, що російські війська взяли під контроль міськвиконком і повідомили, що під їхнім контролем перебувають всі адмінбудівлі. Свідло розповів, що ворожі солдати запропонували йому продовжити роботу під їхнім контролем, але він відмовився, назвавши таку пропозицію неприйнятною, і додав, що тепер координує роботу міського оперативного штабу віддалено.
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що російські війська зайшли у Бердянськ, оскільки там не було українських військових.
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