У Бердянськ Запорізької області зайшла російська військова техніка. Вона не стоїть на місці та постійно змінює місця дислокації, повідомила увечері в неділю, 27 лютого, «Українська правда» з посиланням на місцевих жителів. Цю ж інформацію підтвердив виконувач обов’язків мера Бердянська Олександр Свідло.

Мешканці інформують, що окупанти мародерять у продуктових магазинах.

Так само повідомляється, що в окупаційних військ закінчується пальне і вони шукають, де зможуть заправитися.

Місцеві жителі повідомляють, що в Бердянськ зайшли окупаційні війська pic.twitter.com/6IV7xV38No — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) February 27, 2022

Місцеві ЗМІ повідомили, що у Бердянську виникли проблеми з телемовленням, водопостачанням, мобільним зв’язком lifecell та одним з інтернет-провайдерів. Часом чутно постріли, є неперевірена інформація про одного загиблого.

Ще відео з Бердянська pic.twitter.com/qFIsoyGhh3 — Українська правда ️ (@ukrpravda_news) February 27, 2022

Виконувач обов’язків мера Бердянська Олександр Свідло повідомив, що російські війська взяли під контроль міськвиконком і повідомили, що під їхнім контролем перебувають всі адмінбудівлі. Свідло розповів, що ворожі солдати запропонували йому продовжити роботу під їхнім контролем, але він відмовився, назвавши таку пропозицію неприйнятною, і додав, що тепер координує роботу міського оперативного штабу віддалено.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що російські війська зайшли у Бердянськ, оскільки там не було українських військових.

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