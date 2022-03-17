Панама не озвучила суму збитків, завданих російською агресією

Панама заявила, що від початку вторгнення Росії в Україну постраждали три панамські судна – Namura Queen, Lord Nelson і Helt. У них влучили російські ракети. Два судна пошкоджено, одне затонуло. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Reuters.

Як повідомляє Панамське морське управління, одне судно затонуло, але жертв немає. Адміністрація морських портів України повідомляла, що 3 березня теплохід «Helt» був обстріляний і отримав пробоїну нижче ватерлінії. Шестеро осіб екіпажу затонулого судна Helt врятовано пошуково-рятувальним катером. Усі вони були в задовільному стані.

Двоє інших суден залишаються на плаву з пошкодженнями.

Так, у теплохід «Namura Queen», який прямував до порту Південний для завантаження зерна, ракета влучила 25 лютого в кормову частину, спричинила пожежу і вивела з ладу частину обладнання. Про обстріл третього судна Адміністрація морських портів не повідомляла.

«Ми знаємо, що у нас було три кораблі, які були атаковані російськими ракетами, але екіпаж у безпеці, ми отримали матеріальні збитки», – цитує адміністратора Панамського морського управління Норіеля Арауза Reuters.

За інформацією Арауза, у Чорному морі перебувають щонайменше 10 інших кораблів під їхнім прапором, а російський флот обмежує вихід кораблів із цього району. Зазначимо, Панама має найбільший у світі реєстр суден під прапором, який перевищує 8000 суден. Невідомо, чи країна буде висувати претензії Росії для відшкодування збитків.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Чорному морі російські ракети влучили у судна Панами, Молдови, Бангладеш, а російські військові захопили цивільне рятувальне судно «Сапфір».