Держава-терорист Росія незаконно вивезла близько 100 тис. тонн вкраденого в Україні зерна в Сирію. Про це пише Reuters з посиланням на українське посольство у Бейруті.

У заяві посольства сказано, що частину вкраденої пшениці країна-агресор доставила в Сирію на борту судна «Матрос Позиніч». Зерно було вкрадено з українських сховищ у захоплених російськими окупантами районах. Як свідчать супутникові знімки та даних трекера, судно завантажувало зерно в окупованому Севастополі в середині травня, а 29 травня прибуло в порт Латакія. Посольство назвало це злочинною діяльністю і заявило, що намагалося зв'язатися з сирійським режимом, але не отримало відповіді.

«За останні три місяці в Сирію прибуло понад 100 тис. тонн награбованої української пшениці. За світових цін на пшеницю вище 400 доларів за тонну такий обсяг коштував би понад 40 мільйонів доларів», – йдеться у коментарі посольства.

Агентство звернулося за коментарем до міністерства інформації Сирії та міністерства оборони Росії, але не отримало відповіді.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що росіяни намагалися продати Єгипту викрадене в Україні зерно.