Понад 20 мільйонів тонн зерна заблоковані РФ в українських портах

Євросоюз розглядає питання введення військово-морської місії для безпечного вивезення зерна заблокованих українських портів. Її можуть організувати з Одеси. Про це повідомило іспанське видання El Pais, пише «Європейська правда».

Про створення місії говоритимуть на саміті ЄС, який розпочнеться у 29 травня у Брюсселі. Лідери ЄС зокрема обговорять зростання ризику голоду в країнах, що залежать від експорту сільськогосподарської продукції з України.

«Брюссель побоюється голоду в країнах, які залежать від пшениці, заблокованої Росією в українських суднах та портах. У Євросоюзі обговорюється можливість запуску військово-морської місії щодо супроводу вантажних суден з України через Чорне море. Зокрема, вивіз може бути реалізований із Одеси», – пише газета.

При цьому, як наголошують у виданні, одна із труднощів при реалізації такої місії полягає в тому, щоб відкрити прохід європейським судам у порт Одеси, що регулюється Конвенцією Монтре, за виконанням статей якої стежить Туреччина.

Втім, джерело газети стверджує, що Туреччина може дати дозвіл на прохід європейських кораблів, оскільки йдеться про гуманітарну місію.

У проекті висновків саміту ЄС «рішуче засуджує знищення та незаконне привласнення сільськогосподарської продукції України Росією». Саміт попросить Москву «зняти блокаду українських портів та дозволити вивіз харчів, зокрема з Одеси».

Згідно з джерелами, Брюссель розглядає запуск військово-морської місії, щоб гарантувати, що зерно зможе вирушити з Одеси.

Видання наголошує, що військово-морська операція з вивезення українського зерна загрожує надмірним ризиком можливих військових зіткнень з ВМФ Росії.

Як інформував ZAXID.NET, раніше голова уряду Італії Маріо Драгі розмовляв з президентом РФ та воєнним злочинцем Владіміром Путіним щодо можливості розблокування українських портів для вивезення зерна. Російський диктатор прямо пов’язав розблокування портів зі зняттям економічних санкцій проти РФ, що були введені щодо неї через розв’язання війни проти України