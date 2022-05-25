Дмитро Кулеба порадив політикам, які виступають за компроміс із Росією, поговорити з батьками зґвалтованих росіянами дітей і замовкнути

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії про «коридор» для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій. Про це він сказав під час виступу на полях Світового економічного форуму у Давосі у середу, 25 травня, повідомила «Українська правда».

«Росія зараз займається шантажем, кажучи, що розблокує шляхи експорту для української сільськогосподарської продукції, якщо Захід зніме санкції. На жаль, дехто ведеться на це… Так, ми співчуваємо усім у світі, кого торкнуться масштабні наслідки цієї російської блокади. Але закликаю кожного політика, незалежно від його статусу чи країни яку він представляє: перш ніж говорити про зняття санкцій для порятунку дітей від голоду – нехай приїде в Україну подивитися на загиблих дітей, поговорити з батьками, чиїх дітей ґвалтували російські військові – і замовкне», – відреагував Кулеба.

Він додав, що особисті поїздки іноземних партнерів до звільнених після окупації Ірпеня, Бучі та Бородянки дуже вразили їх і вплинули на позицію тих, хто спершу був налаштований більш стримано.

«Ми маємо протидіяти російському наративу про те, що єдиний спосіб запобігти продовольчій кризі – це зняти санкції з Росії. Потрібно наголошувати на протилежному – що це Росія, і тільки вона відповідальна за глобальну продовольчу кризу. І всі, хто захищає верховенство права і міжнародний порядок, має стояти на цій позиції», – наголосив Дмитро Кулеба.

25 травня російське міністерство закордонних справ заявило про готовність РФ надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій та «розмінування Україною» акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама Росія.

Росія заблокувала в українських портах понад 20 млн тонн зерна. Також росія вкрала великі обсяги зерна в українських фермерів після окупації Херсонщини і частини Запорізької області та продає його іншим країнам.